Демчишин назвав бензин в Україні відносно якісним та дешевим

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України повідомило про падіння вдвічі націнок при продажі нафтопродуктів трейдерами на вітчизняному ринку протягом останнього року.

Про це сказав глава міністерства Володимир Демчишин у відеозверненні до учасників міжнародної конференції Petroleum Ukraine 2015, яка проходить у Києві.

"Ми відстежуємо маржинальність на ринку нафтопродуктів... Можу сказати, що вона зменшилася протягом останнього року щонайменше вдвічі", - сказав Демчишин.

Він зазначив, що завдяки цьому кінцевий споживач отримує відносно якісний продукт за адекватну ціну.

При цьому він повідомив, що в планах міністерства сформувати мережу лабораторій, які займатимуться перевіркою палива на українських АЗС.

"Ми будемо відслідковувати якість нафтопродуктів. Для цього буде сформована мережа лабораторій, які будуть відслідковувати їх якість", - сказав міністр.

Читайте такожЯценюк доручив перевірити, чи знизили АЗС ціни на бензин на тлі дешевої нафти

Як раніше повідомляв УНІАН, український ринок нафтопродуктів після затяжного падіння світових цін на нафту на тлі ознак глобального перенасичення наприкінці серпня відреагував зниженням вартості бензину на 50-60 копійок за літр.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 26 серпня доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Антимонопольним комітетом перевірити цінову ситуацію на паливних ринках, перш за все, ринках бензину і газу.

На початку вересня в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили, що не бачать причин для зростання цін на нафтопродукти в Україні, при цьому Антимонопольний комітет рекомендував мереж АЗС знизити ціни на паливо на 15%.