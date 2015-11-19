Україна знайшла альтернативу постачанню нафтопродуктів з Росії - Демчишин

Українські трейдери знайшли можливості замістити постачання нафтопродуктів з Росії в обсязі 170 тисяч тонн на місяць завдяки збільшенню закупівель палива в інших країн.

Про це сказав голова Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин у відеозверненні до учасників міжнародної конференції Petroleum Ukraine 2015, яка проходить у Києві.

"З приводу ембарго, яке ми зараз переживаємо з боку Росії: завдяки тій диверсифікації, яка вже існує, нам вдалося пройти 2015 рік. 170 тисяч тонн нафтопродуктів, які постачалися російськими компаніями, були заміщені іншими постачальниками", - сказав Демчишин.

При цьому він зазначив, що вважає перспективними постачання нафтопродуктів з Казахстану і Туркменістану.

"Туркменія готова постачати щонайменше 20 тисяч тонн на місяць... Вартість логістики ми відпрацювали. Я впевнений, що кінцева ціна в Україні туркменських нафтопродуктів буде нижчою українських", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, з початку жовтня Росія різко знизила експорт скрапленого газу та дизельного палива до України.

Припинення постачання дизельного палива до України російські постачальники аргументують забороною влади РФ на експорт нафтопродуктів, які можуть бути використані українською армією.