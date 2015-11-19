Іран після зняття санкцій готовий подвоїти експорт нафти

Іран готовий збільшити експорт нафти вдвічі, до 2 мільйонів барелів на день протягом трьох місяців після зняття санкцій, заявив в інтерв'ю РІА Новини перший заступник міністра промисловості, рудників і торгівлі країни Моджтаба Хосроутадж.

Співрозмовник агентства впевнений, що нафтове ембарго буде знято з Ірану в середині грудня - на початку січня 2016 року.

"Ми не приймаємо варіант поступового зняття санкцій, ми заявляли, що всі санкції повинні бути зняті одночасно. І коли я кажу, що в середині грудня - на початку січня санкції будуть зняті, то я маю на увазі не тільки банківські. Ми вже до цього підготувалися. Ми повністю готові почати експорт нафти відразу ж, як санкції будуть зняті", - заявив він.

Хосроутадж пояснив, що Іран є членом ОПЕК і до введення нафтового ембарго у країни була квота в розмірі 4,3 мільйонів барелів нафти.

"Раніше до санкцій ми виробляли 1,8 мільйона барелів нафти в день для внутрішнього споживання і 2,5 - на експорт. У даний час ми експортуємо майже 1 мільйон барелів на день, і ми повністю готові відразу після зняття санкцій додати ще 500 тисяч барелів нафти до експорту. І протягом кількох місяців, можливо трьох, ми зможемо додати ще 500 тисяч барелів на день", - додав заступник міністра.

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Країни Євросоюзу ввели ембарго на імпорт іранської нафти, яке набуло чинності 1 липня 2012 року, щоб змусити Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій. Аналогічний пакет заходів раніше ввів і Вашингтон.