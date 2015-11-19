Демчишин оцінив обсяг тіньового ринку нафтопродуктів в Україні у 30%

Близько 30% нафтопродуктів в Україні продаються без сплати акцизних зборів до державного бюджету, що негативно позначається на конкурентоспроможності трейдерів, які платять податки.

Про це сказав глава Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин у відеозверненні до учасників міжнародної конференції Petroleum Ukraine 2015, яка проходить у Києві.

«Однією з проблем ринку нафтопродуктів – УНІАН) також є велика частка сірого ринку... Ми оцінюємо обсяг сірого ринку в 30%, це близько 2,5 млн тонн нафтопродуктів, які надходять без сплати акцизу», – сказав Демчишин.

При цьому він наголосив, що держава має посилити контроль за вітчизняним ринком нафтопродуктів і мінімізувати частку тіньового ринку, що дасть змогу стабілізувати ціни на пальне, а також стимулюватиме конкуренцію серед трейдерів.

За словами міністра, Міненерговугілля має намір сприяти у вирішенні проблем тих трейдерів, які працюють у рамках закону.

«Ми намагатимемося тим постачальникам, які працюють «біло», допомагати», – запевнив Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України повідомило про падіння вдвічі націнок при продажу нафтопродуктів трейдерами на вітчизняному ринку упродовж останнього року.