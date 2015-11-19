Депутати вимагають розірвати контракт на поставку електроенергії до Криму

Народні депутати вимагають розірвати контракт на поставку електроенергії в тимчасово окупований Крим.

Про це вони сказали на прес-конференції в УНІАН.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Мустафа Джемілєв зазначив, що зараз виникло питання, продовжувати чи не продовжувати контракт на поставку електроенергії на наступний рік.

«Наш міністр енергетики Демчишин (Володимир Демчишин – голова Міненерговугілля України – УНІАН) говорить, що ми повинні адекватно ставитися до наших громадян, які там перебувають, ми не можемо залишати їх без електрики, не можемо залишати їх без продуктів харчування», - сказав він.

Депутат зазначив, що було проведено розслідування щодо того, як укладався контракт, про які ціни йдеться, і як там захищені інтереси України.

«Ми про це говоритимемо з президентом. Я думаю, все-таки, цей договір не буде підписано», - сказав Джемілєв.

У свою чергу, член фракції «Народний фронт», заступник голови Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, заступник голови постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, заступник голови Міжвідомчої робочої групи Кабміну з питань відшкодування збитків, завданих тимчасовою окупацією частини території України, Георгій Логвинський, говорячи про договір, зазначив, що в ньому як кінцевий споживач вказується «Кримський федеральний округ».

«Фактично, цей договір легітимізує окупаційну владу на території Криму, і ми постачаємо товари в «Кримський федеральний округ», - наголосив парламентарій.

Він також зазначив, що договір є тристороннім. У ньому вказана українська державна компанія «Укрінтеренерго», російська компанія «Центр здійснення розрахунків» і ГУП РК «Крименерго».

«Ця компанія є власністю України, а також українських інвесторів... Вона була анексована, фактично, у нас відібрана і не має жодного законного статусу», - повідомив Логвинський.

За його словами, на майно компанії накладено арешти, з нею неможливо підписувати контракти, а стосовно директора «відкрито окреме кримінальне провадження за фактом державної зради».

«Як ми можемо міжнародний договір, де стороною є держава, підписувати, фактично, із злочинцями?», - наголосив Логвинський і зазначив, що договір також є нерівнозначним для сторін за штрафними санкціями, зазначеними в ньому.

Депутат наголосив, що «ми рішуче вимагаємо, щоб ці контракти було розірвано як злочинні».

«Нові контракти не можуть бути (підписані) на таких базах», - сказав депутат.

Логвинський також наголосив, що останнім часом почастішали погрози на адресу представників Меджлісу і спроби дискредитації.

«За фактом дискредитації подано відповідну заяву, відкрито кримінальне провадження за фактом тиску на народних депутатів. Буде проведено слідство», - повідомив політик.

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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії. За даними Міністерства енергетики РФ, було укладено угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в Об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України.

Річний контракт набув чинності 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».

13 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що запропонує Кабінету міністрів продовжити на 2016 рік контракт між «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго» на постачання електроенергії в анексований Росією Крим.