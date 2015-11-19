Віце-президент Єврокомісії закликав активніше знижувати залежність від російського газу

Країни блоку не виконують поставлені Єврокомісією цілі в галузі енергетики, констатував він у першій промові про стан цієї галузі, яку Єврокомісія хоче зробити щорічною, пише Рейтер.

Новий консервативний уряд Польщі планує продовжувати інвестиції у вугільну промисловість, а кілька європейських компаній у вересні домовилися з «Газпромом» про розширення газопроводу "Північний потік", що суперечить прагненню ЄС знизити залежність від російського газу. Шефчович нагадав, що Єврокомісія вивчає план розширення Північного потоку на предмет його відповідності правилам ЄС.

"У 2016 році геополітичні проблеми не зникнуть. Ми повинні продовжити активні дії щодо диверсифікації джерел енергії", - заявив він.

На думку Єврокомісії, для того, щоб постачання палива були стабільними, доступними за ціною, ефективними і різноманітними, необхідно не менш трьох постачальників. Росія, яка на третину забезпечує Євросоюз енергоносіями, для деяких його учасників є єдиним постачальником.

Наступного року Єврокомісія представить стратегію щодо розширення поставок скрапленого газу (СПГ). За даними джерел в галузі, в лютому наступного року Литва першою з європейських країн отримає з США партію СПГ.

"Різноманітність поставок для всіх наших союзників, всіх наших торгових партнерів вкрай важлива. Цьому сприяють СПГ, газ з Азербайджану, підвищення поставок трубопровідного газу з Північної Африки", - сказав у Брюсселі Крістофер Сміт, заступник міністра енергетики США з видобувного палива.

Країни ЄС не поспішають об'єднувати енергетичні системи, зокрема через слабке планування і небажання урядів залежати від інших держав. Шефчович закликав до "термінових політичних заходів" для об'єднання електромереж та газотранспортних систем.

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На думку неурядових організацій, Єврокомісія приділяє надмірну увагу газу.

"У центрі уваги повинні бути декарбонізація, незалежність і самозабезпечення енергією з відновлювальних джерел", - сказав Брем Клэйс, радник Грінпіс щодо кліматичної та енергетичної політики ЄС.

Наступного року Єврокомісі. очікує непроста робота по розподілу між країнами завдань для досягнення мети знизити викиди парникових газів до 2030 року як мінімум на 40 відсотків порівняно з 1990 роком.