Боротьба за нафтовий ринок: Ірак продає "чорне золото" за заниженими цінами

Ірак встановив офіційну ціну продажу грудневих партій сорту Basra Heavy для Європи на $10,40 за барель нижче Brent, який у четвер торгується близько $44. Але, за словами джерел в торгових колах, деякі партії продаються на один або кілька доларів дешевше за офіційну ціну, тобто близько $30, пише Рейтер.

Ірак зайняв замість Саудівської Аравії друге місце за постачанням нафти до Європи після Росії. Конкуренція посилиться, коли Іран буде звільнений від санкцій і збільшить поставки, що стане ще однією причиною зниження цін, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

"З цієї причини цінова конкуренція серед виробників, швидше за все, ще більше посилиться", - йдеться в доповіді агентства.

За даними IEA, Ірак цього року збільшив видобуток майже на 500.000 барелів на добу, або 13 відсотків, що стало максимальним темпом зростання у світі. Інші країни ОПЕК хочуть дізнатися плани Іраку та Ірану на майбутній рік, щоб визначити стратегію картелю в галузі видобутку.

"Іраку потрібно розповісти ОПЕК про його плани на наступний рік, і Іран поки нікому не повідомив, скільки він насправді може видобувати. Дані про виробництво цих двох країн важливі для прийняття рішення ОПЕК", - сказав представник організації, додавши, що на нараді 4 грудня вона навряд чи вирішить знизити видобуток.

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Зростання виробництва в Іраку наступного року, швидше за все, сповільниться, а керівники деяких іноземних компаній, що розробляють родовища на півдні країни, передбачають відсутність зростання і попереджають, що видобуток може знизитися у другому півріччі 2017 року через скорочення інвестицій.

Після падіння цін на нафту Іраку стало важко розплачуватися з іноземними компаніями за видобуту нафту, і уряд попросив їх знизити інвестиції в розробку родовищ.

"Важко говорити про значне підвищення видобутку наступного року", - сказав директор BP по Близькому Сходу Майкл Тауншенд. Цього року його компанія на прохання Іраку скоротила інвестиції в родовище Румайла на $1 мільярд до $2,5 мільярда.