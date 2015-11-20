Влада РФ спростовує чутки про проблеми з продажем "чорного золота": наша нафта затребувана

Російська нафта продовжує користуватися попитом, проблем зі збутом немає. Про це заявив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає ТАСС.

"Наша нафта затребувана, у нас немає проблем з продажем нафти", - сказав міністр.

Нагадаємо, Польща може підписати безпрецедентний контракт з Саудівською Аравією на постачання нафти, однак коли це може статися, поки невідомо. Польська компанія PKN Orlen отримала з Саудівської Аравії партію в 100 тис. тонн нафти в Гданську на початку листопада. Ця поставка може стати першим кроком до підписання довгострокової угоди з Саудівською Аравією.

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У PKN Orlen два поточних контракти на поставку нафти марки Urals нафтопроводом "Дружба": з "Роснефтью" на 6 млн тонн на рік і торговою компанією Mercuria Energy - до 6,3 млн тонн в рік.

Раніше президент "Роснефти" Ігор Сечин говорив, що Саудівська Аравія "активно демпінгує" щодо цін на нафту, вийшла навіть на ринок Польщі. Потім міністр енергетики РФ Олександр Новак звинуватив Саудівську Аравію в "жорсткій конкуренції" на ринках.

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Польща отримує основний обсяг нафти з Росії нафтопроводом "Дружба". Частка у 93-95% російської нафти в імпорті Польщі не змінюється багато років. У 2013 році імпорт нафти до Польщі становив 24,3 млн тонн, з яких 93,5% з РФ, в 2014 році - 23,7 млн тонн. Польща імпортувала в першому кварталі 2015 року близько 5,5 млн тонн нафти.