Влада РФ спростовує чутки про проблеми з продажем "чорного золота": наша нафта затребувана

10:16, 20 листопада 2015
Енергетика
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Раніше повідомлялося, що Польща, яка зараз отримує основний обсяг нафти з Росії, може підписати безпрецедентний контракт із Саудівською Аравією.

REUTERS

Російська нафта продовжує користуватися попитом, проблем зі збутом немає. Про це заявив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає ТАСС.

"Наша нафта затребувана, у нас немає проблем з продажем нафти", - сказав міністр.

Нагадаємо, Польща може підписати безпрецедентний контракт з Саудівською Аравією на постачання нафти, однак коли це може статися, поки невідомо. Польська компанія PKN Orlen отримала з Саудівської Аравії партію в 100 тис. тонн нафти в Гданську на початку листопада. Ця поставка може стати першим кроком до підписання довгострокової угоди з Саудівською Аравією.

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У PKN Orlen два поточних контракти на поставку нафти марки Urals нафтопроводом "Дружба": з "Роснефтью" на 6 млн тонн на рік і торговою компанією Mercuria Energy - до 6,3 млн тонн в рік.

Раніше президент "Роснефти" Ігор Сечин говорив, що Саудівська Аравія "активно демпінгує" щодо цін на нафту, вийшла навіть на ринок Польщі. Потім міністр енергетики РФ Олександр Новак звинуватив Саудівську Аравію в "жорсткій конкуренції" на ринках.

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Польща отримує основний обсяг нафти з Росії нафтопроводом "Дружба". Частка у 93-95% російської нафти в імпорті Польщі не змінюється багато років. У 2013 році імпорт нафти до Польщі становив 24,3 млн тонн, з яких 93,5% з РФ, в 2014 році - 23,7 млн тонн. Польща імпортувала в першому кварталі 2015 року близько 5,5 млн тонн нафти.

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