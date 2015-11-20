Рівненська АЕС вивела з резерву турбогенератор блоку №2

Рівненська атомна електростанція підключила до мережі турбогенератор енергоблоку №2, який перебував у резерві з 17 листопада по диспетчерським обмеженням.

Як наголошується в повідомленні «Енергоатома», турбогенератор був підключений до мережі 19 листопада о 19:14.

«Станом на 8.00 20 листопада в роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2500 МВт. Діє диспетчерське обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - йдеться в повідомленні «Енергоатома».

Станом на 20 листопада в роботі 13 із 15 енергоблоків АЕС України.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.