Ціни на нафту торгуються поблизу тримісячного мінімуму

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,11 до $44,29 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,02 до $40,56.

"Ринки нафти тримаються в діапазоні, в основному тому що фундаментальні показники не змінюються. Ще ринки бояться приходу іранської нафти", - сказав інвестиційний аналітик Phillip Futures Pte Ltd Деніел Енг, пише Рейтер.

За різними оцінками, пропозиція нафти на світовому ринку перевищує попит на 0,7-2,5 мільйона барелів на добу, і аналітики пророкують, що надлишок збережеться значну частину 2016 року.

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Трейдери готуються до чергового падіння цін в березні 2016 року, очікуючи незвично теплу зиму і зростання поставок іранської нафти після скасування санкцій.

"Ціни будуть дуже нестабільними в 2016 році, а в першій його половині буде високий ризик падіння цін", - написав у звіті аналітик сировинного ринку NH Investment Securities and Кан Ю Чин.