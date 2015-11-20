Енергопостачання Криму: в результаті підриву виведені з ладу 2 з 4 магістральних ліній

У результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпровської енергетичної системи ДП «НЕК «Укренерго», сьогодні близько 4 ранку на диспетчерський пункт ДНЕС надійшло повідомлення про відключення лінії 330 кВ «Мелітополь-Джанкой» - однієї з 4 ліній електропередач, якими здійснюється подача електроенергії на півострів Крим.

«Спроби аварійного повторного включення і ручного повторного включення, вжиті диспетчером ДНЕС, до підключення лінії не привели. Бригада служби ліній Мелітопольської ділянки Запорізьких магістральних електричних мереж, яка виїхала на місце події, виявила, що одна з опор магістральної лінії пошкоджена – впала, очевидно, в результаті підриву», - повідомили в прес-службі ДНЕС.

Зараз місце пошкодження оточено. На місці події працюють фахівці силових структур.

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У ДП «НЕК «Укренерго» УНІАН також повідомили, що за аналогічних обставин сьогодні вночі через кілька хвилин після падіння опори ДНЕС, впала опора магістральної лінії 220 кВ, у результаті чого виявилися виведеними з ладу 2 з 4 ліній енергопостачання Криму.

За неофіційними даними, на інших двох лініях також було вчинено підриви опор, однак вони не впали, тому енергопостачання Криму повністю не припинено.

Як повідомило УНІАН джерело у ДСНС Херсонської області, пошкоджено чотири лінії в кримському напрямку.

Так, на лінії 330 кВт "Мелітополь-Джанкой", висотою 24 м, підірвано опору в с. Атамань Генічеського району (за 1,5 км від Чонгара). Енергопостачання по ній припинено. На місці працюють групи ГУ Нацполіції та Генічеського відділу поліції, вибухотехніки. Територію охороняють військові.

На другій лінії - 330 кВт лінія "Каховсько-Островська", висотою 24 м, пошкоджено П-подібну опору. Наразі вона працює, оскільки тримається за рахунок електропроводів.

Третя - 330 кВт "Каховка-Джанкой" - має "наскрізне пошкодження", наразі працює.

Четверта лінія - 220 кВт "Каховка-Титан" - вибухом пошкоджено одиночну електроопору в с. Українка, Чаплинського р-ну. Енергопостачання припинено.