IFC може виділити "Нафтогазу" $200 мільйонів на закупівлю газу у французької Engie

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) може виділити найбільшому в Україні державному енергохолдингу «Нафтогаз України» 200 млн дол. на закупівлю природного газу у великого європейського постачальника вуглеводнів, французької компанії Engie.

Згідно з повідомленням корпорації, рада директорів IFC 17 грудня розгляне питання надання коштів «Нафтогазу».

У повідомленні IFC також зазначається, що кошти «Нафтогазу» потрібні для задоволення потреби України в імпортному газі протягом зимового сезону 2015-2016 років.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року Європейський банк реконструкції і розвитку і уряд України підписали кредитну та гарантійну угоди про надання нашій державі кредиту на 300 млн дол. на закупівлю газу в європейських постачальників.