Міненерго РФ заявляє, що після підриву двох ЛЕП в окупованому Криму можуть бути проблеми зі світлом

У Міненерго РФ заявили, що після підриву двох ЛЕП в Криму існує ризик нестачі електроенергії на окупованому півострові у вечірній час.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.

"20 листопада вийшли з ладу ВЛ 220 кВ "Каховська – Титан" та ПЛ 330 кВ "Мелітополь – Джанкой". В стійках опор виявлені механічні пошкодження, ймовірно від вибухового пристрою. Опори знаходяться на території України, до з'ясування обставин Міненерго Росії в постійному режимі моніторить ситуацію з електропостачання кримських споживачів. В години вечірнього максимуму навантажень, при вимкнених ПЛ 330 кВ "Мелітополь – Джанкой" і ВЛ 220 кВ "Каховська – Титан", існує ризик обмеження електропостачання споживачів у Криму на величину до 50 -100 МВт", - йдеться в повідомленні.

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Заявляється, що за фактом аварії приведені в готовність резервні джерела живлення на території Кримського півострова. На поточний момент відключень на півострові немає.

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Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.