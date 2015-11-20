Підрив двох ЛЕП може залишити без світла 40% Херсонської та Миколаївської областей - Міненерговугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України попереджає про ризик відключення від електроенергії 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей через підрив опор ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання анексованого Росією Криму.

Як повідомили в міністерстві, зараз енергозабезпечення Криму здійснюється по високовольтних лініях 330 кВ "Каховська – Островська" та "Каховська – Джанкой" в обсязі до 650 МВт потужності при необхідності 900-950 МВт.

"На обох лініях критичні пошкодження, які можуть призвести до виходу їх з ладу (наприклад, внаслідок несприятливих погодних умов - сильних поривів вітру). Це призведе до повного відключення Криму та істотного зниження надійності енергопостачання Херсонської та Миколаївської областей, які живляться від ПС "Каховська", - йдеться в повідомленні міністерства.

"При відключенні всіх трьох ліній, що передають електроенергію з підстанції "Каховська" в Крим, створюється ситуація, при якій схема підстанції стає вкрай ненадійною, і вихід з ладу ще одного елемента підстанції може привести до її повного відключення, що, відповідно, знеструмить до 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей", - додали в міністерстві.

На даний час, за даними Міненерговугілля, фахівці Південної та Дніпровської енергосистем визначають обсяги необхідних відновлювальних робіт.

"Розпочато доставка матеріалів і обладнання на пошкоджені об'єкти інфраструктури", - зазначили в міністерстві.

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Як раніше повідомляв УНІАН, в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яким здійснюється енергопостачання території Криму.