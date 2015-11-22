Росія може знизити ціни на нафту слідом за Саудівською Аравією та Іраком

Росія готова надавати Європі знижки на нафту, щоб зберегти позиції на ринку, повідомляє Прайм з посиланням на джерело в уряді.

"Співрозмовник агентства повідомив, що РФ "битиметься за свій ринок в Європі", разом з тим зазначивши, що саудитам "буде не так легко зайняти НПЗ, які історично працюють на нашій нафти" з технічних міркувань", - йдеться в повідомленні.

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Він також розповів, що низькі ціни на іракську нафту обумовлені її сортом.

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Як повідомляв УНІАН, Ірак встановив офіційну ціну продажу грудневих партій сорту Basra Heavy для Європи на 10,40 долара за барель нижче Brent, який торгується близько 44 доларів. Але, за словами джерел в торгових колах, деякі партії продаються на один або кілька доларів дешевше офіційної ціни, тобто близько 30 доларів.

Ірак посів замість Саудівської Аравії друге місце по постачаннях нафти до Європи після Росії. Конкуренція посилиться, коли Іран буде звільнений від санкцій і збільшить поставки, що стане ще однією причиною зниження цін.