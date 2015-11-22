"Укренерго": одну з пошкоджених ЛЕП до Криму можна відновити протягом доби

Держкомпанія "Укренерго", за умови безперешкодного та безпечного доступу ремонтного персоналу, протягом доби може відновити роботу однієї з чотирьох пошкоджених ліній електропередач, якими здійснюється електропостачання окупованої Росією Криму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"За умови безперешкодного та безпечного доступу ремонтного персоналу протягом доби робота однієї з чотирьох ліній, що були пошкоджені на півдні України, може бути відновлена. Проводиться аналіз пошкодження інших ліній", - передає прес-служба слова міністра енергетики Володимира Демчишина.

Наразі, як повідомили в міністерстві, триває робота кризового штабу із запобігання наслідків аварії для об'єднаної енергосистеми України.

"Станом на сьогоднішній день внаслідок пошкоджень ліній та підстанцій енергосистема вимушено припинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.

У результаті аварії, як зазначили в Міненерго, диспетчери НЕК "Укренерго" змушені були змінити завантаження українських електростанцій, зменшити навантаження на атомні станції, і додатково завантажити ТЕС, а отже, збільшити спалювання дефіцитного вугілля.

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"Ремонтні бригади приступили до роботи на перших двох лініях, проведені роботи із заземлення, щоб не наражати людей на небезпеку", - додали в міністерстві.