"Укренерго": одну з пошкоджених ЛЕП до Криму можна відновити протягом доби
Ремонтні бригади приступили до роботи на перших двох лініях, проведені роботи із заземлення, щоб не наражати людей на небезпеку.
Держкомпанія "Укренерго", за умови безперешкодного та безпечного доступу ремонтного персоналу, протягом доби може відновити роботу однієї з чотирьох пошкоджених ліній електропередач, якими здійснюється електропостачання окупованої Росією Криму.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
"За умови безперешкодного та безпечного доступу ремонтного персоналу протягом доби робота однієї з чотирьох ліній, що були пошкоджені на півдні України, може бути відновлена. Проводиться аналіз пошкодження інших ліній", - передає прес-служба слова міністра енергетики Володимира Демчишина.
Наразі, як повідомили в міністерстві, триває робота кризового штабу із запобігання наслідків аварії для об'єднаної енергосистеми України.
"Станом на сьогоднішній день внаслідок пошкоджень ліній та підстанцій енергосистема вимушено припинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.
У результаті аварії, як зазначили в Міненерго, диспетчери НЕК "Укренерго" змушені були змінити завантаження українських електростанцій, зменшити навантаження на атомні станції, і додатково завантажити ТЕС, а отже, збільшити спалювання дефіцитного вугілля.
Читайте такожАнексований Крим повністю знеструмлений, на півострові введено режим НС - ЗМІ
"Ремонтні бригади приступили до роботи на перших двох лініях, проведені роботи із заземлення, щоб не наражати людей на небезпеку", - додали в міністерстві.