"Укренерго" готове ліквідувати наслідки вибухів електроопор в Херсонській області протягом чотирьох діб

Про це на засіданні оперативного штабу під керівництвом голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Путілова сьогодні повідомив керівник Херсонських магістральних електромереж «Укренерго» Ігор Босько, повідомляється на сайті Херсонської ОДА.

За його словами, після надходження команди з головного офісу бригади «Укренерго» готові протягом 40 хвилин виїхати в Генічеський та Чаплинський райони для відновлення та заміни пошкоджених опор високовольтних ліній електропередач, якими подається електроенергія на тимчасово окуповану територію АРК Крим.

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Також він додав, що на даний момент ремонтні бригади і техніка підприємства знаходяться на базі в Новій Каховці.

«Техніка і матеріали готові. Бригади «Укренерго» готові протягом чотирьох діб ліквідувати наслідки вибухів», - сказав Босько.

«Коли це відбудеться, залежить від результатів переговорних процесів, які ведуть ініціатори блокади з керівництвом країни.

Зараз вдалося досягти домовленості з активістами енергетичної блокади про допуск технічної бригади підприємства, яка здійснюватиме об'їзд знеструмлених ліній, щоб мати можливість контролювати стан мереж», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання на територію Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей.

Місця навколо підірваних електроопор блокують активісти.

У Міненерго заявили, що сьогодні в результаті пошкоджень ліній і підстанцій енергосистема вимушено припинила постачання електрики у два райони Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.

У Криму через знеструмлення був уведений режим надзвичайної ситуації, 23 листопада оголошено вихідним днем. Без електропостачання залишилися майже 2 млн осіб.