Ціна на Brent знову впала до $44 за барель

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку в понеділок на тлі побоювань щодо збереження надлишку пропозиції сировини на світовому ринку, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Зазначається, що станом на 06:52 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,46% - до 44,22 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI скорочувалася на 1,83% - до 41,13 долара за барель.

З песимізмом інвестори продовжують реагувати на дані про те, що комерційні запаси нафти в США протягом тижня, що завершився 13 листопада, зросли на 0,3 мільйона барелів, або на 0,1% - до 487,3 мільйона барелів.

"Дуже високий тиск з боку великих запасів нафти в США. Ринки зможуть відновитися, тільки якщо вони побачать зниження запасів у США", - наводить агентство Рейтер слова аналітика з сировинних ринків NH Investment Securities and Кана Ю-іна (Kang Yoo-jin).

З песимізмом інвестори сприйняли заяви міністра нафти Венесуели, який заявив у неділю, що якщо ОПЕК не змінить свою політику, то в 2016 році ціни на "чорне золото" можуть впасти нижче 30 доларів за барель.

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Не допомагають ринку і дані американської нефтегазосервісної компанії Baker Hughes, яка повідомила в п'ятницю, що загальне число бурових установок в США за підсумками минулого робочого тижня, скоротилася на 10 штук, або на 1,3%, і склала 757 одиниць.

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