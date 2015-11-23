Відключення ЛЕП у напрямку Криму не вплинуло на енергопостачання Херсонської та Миколаївської областей – "Укренерго"
У Миколаївській області енергопостачання в нормі, у двох районах Херсонської області є незначне зниження напруги.
Відключення ліній електропередач в напрямку окупованого Криму, яке сталося через пошкодження, що не спричинило проблем з енергопостачанням районів Херсонської та Миколаївської областей.
Про це в коментарі УНІАН сказав начальник управління інформаційної політики держкомпанії "Укренерго" Зиновій Буцьо.
"У Миколаївській абсолютно нормально з енергопостачанням. У двох районах Херсонської області, наближених до Криму, є незначне зниження напруги", - сказав Буцьо.
За його словами, у двох районах Херсонської області в деяких місцях напруга в мережі-220 В, а близько 210 Ст.
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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.
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Раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили, що через пошкодження ліній та підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено припинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.
Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до ушкоджених ліній електропередач. В даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок власних генеруючих потужностей.