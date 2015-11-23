"Газпром" продасть частку в газопроводі, що з'єднує Бельгію та Великобританію

«Газпром» має намір вийти з капіталу компанії Interconnector (UK) Ltd., яка володіє газопроводом, що з'єднує Бельгію з Великобританією. Питання про це буде розглянуто на засіданні ради директорів «Газпрому», запланованому на 30 листопада 2015 року, відзначається в повідомленні компанії.

У даний час «Газпрому» належить 10% у капіталі компанії Interconnector, найбільшим акціонером якої є бельгійська Fluxys Europe B. V., що володіє мережею транснаціональних газопроводів в Північно-Західній Європі з щорічної пропускною здатністю 82 млрд куб. м, пише РБК.

У жовтні 2015 року голова «Газпрому» Олексій Міллер в ході V Петербурзького міжнародного газового форуму обговорив з головним виконавчим директором бельгійської Fluxys Вальтером Пираером можливість розширення партнерських відносин у газовій сфері та, зокрема, транзит російського газу через територію Бельгії.

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Газопровід Interconnector довжиною 235 км проходить дном Північного моря, з'єднує британський термінал Bacton з бельгійським Зеєбрюге. У 2014 році «Газпром» поставив на британський ринок 10,09 млрд куб. м газу, через дочірню компанію «Газпром Маркетинг енд Трейдінг Рітейл» кінцевим споживачам Великобританії було поставлено 3,36 млрд куб. м.