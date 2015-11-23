Саудівська Аравія та Ангола обійшли Росію на ринку нафти в Китаї - ЗМІ

Росія втратила статус найбільшого постачальника нафти в Китай, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Росія опустилася відразу на дві сходинки, поступившись Саудівській Аравії та Анголі.

Згідно з даними китайської митниці, лідерство серед імпортерів нафти перейшло Саудівської Аравії, яка за підсумками жовтня продала Китаю 3,99 мільйона тонн нафти, що на 25% більше, ніж у вересні, на другому місці Ангола, яка наростила нафтові поставки до Китаю на 27% і поставила 3,64 мільйона тонн. Росія опинилася на третьому місці, поставивши на 16% менше, ніж місяцем раніше: 3,41 мільйона тонн.

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Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія та Іран потіснять Росію на нафтовому ринку Європи.

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