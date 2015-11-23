Ціни на нафту продовжують падати

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі побоювань збереження надлишкової пропозиції на ринку "чорного золота" і зміцнення долара, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 12:36 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,7% - до 43,89 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI скорочувалася на 2,85% - до 40,7 долара за барель. Раніше в ході торгів понеділка було зафіксовано зниження нафти марки WTI більш ніж на 3%. Ціна на нафту марки Brent втрачала 2%", - йдеться в повідомленні.

Останні дані з США продовжують вказувати на надлишок пропозиції нафти. Так, згідно з даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 13 листопада, зросли на 0,3 мільйона барелів, або на 0,1% - до 487,3 мільйона барелів.

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Наголошується, що зміцнення долара також чинить тиск на ціни на нафту. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) станом на 12:36 збільшувався на 0,2% - до 99,87 пункту.

"Досягнення доларом максимальних позначок за сім місяців викликав побоювання щодо швидкого зростання курсу американської валюти", - сказав аналітик CMC Markets Джаспер Лоулер (Jasper Lawler) агентству Reuters.

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Він також зазначив, що в значній мірі причина того, що відбувається з WTI, полягає в тому, що ціна еталона пробила психологічно важливу позначку в 40 доларів після того, як тривалий час трималася вище неї. Тепер Brent доводиться слідувати за WTI, і досягнення серпневих мінімумів зараз на порядку денному.