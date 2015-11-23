ЛЕП до Криму можуть відновити за три дні, але потрібен дозвіл СБУ - Демчишин

Про це повідомив під час екстреного засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Лінії передач ми готові відремонтувати впродовж 72 годин. Лінії знаходяться на землі, треба провести обмір, мають попрацювати спеціальні органи – МВС чи СБУ, які обстежать периметр і дадуть нам дозвіл. Після цього ми зможемо провести ремонтні роботи», - сказав Демчишин.

Він нагадав, що всього було пошкоджено 4 лінії електропередач потужністю 220 і 330 кіловольт. «Зараз у ремонтних служб «Укренерго» немає можливості проводити роботи на цих лініях, оскільки там були ідентифіковані вибухові засоби, - сказав Демчишин. - У момент падіння електромереж на землю, на щастя, ніхто не постраждав. Є складнощі з постачанням в Херсонській та Миколаївській області (електроенергії - УНІАН)».

Він також повідомив, що на поточний момент в зоні ускладнення поставок електроенергії залишаються 330 домогосподарств, є також кілька підприємств, зокрема специфічних.

Разом з тим, за словами Демчишина, енергетикам вдається балансувати енергосистему країни.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, через які здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявляли, що через пошкодження ліній і підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено припинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму, що стартувала 20 вересня, продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. В даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.