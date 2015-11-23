МВС дозволяє ремонт лише на одній пошкодженій ЛЕП – Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що на даний момент ремонтні роботи можна проводити лише на одній пошкодженій ЛЕП у Херсонській області, де правоохоронці провели перевірки на наявність вибухівки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на позачерговому засіданні уряду.
За даними Авакова, ремонтні роботи зараз можна проводити лише на одній лінії 220 кВ "Каховка - Титан".
«Щодо інших ми наполягаємо, що поки на них роботи проводити не можна, доки ми не проведемо санацію цих ліній з точки зору потенційних загроз додаткових вибухів і диверсійних атак», - заявив міністр.
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Він зазначив, що відомство має інформацію про те, що такі атаки можливі і плануються.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.
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В СБУ заявили, що спільно з МВС перевірять, чи не закладені вибухові пристрої під інші опори ЛЕП у Херсонській області.