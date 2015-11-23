МВС дозволяє ремонт лише на одній пошкодженій ЛЕП – Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

За даними Авакова, ремонтні роботи зараз можна проводити лише на одній лінії 220 кВ "Каховка - Титан".

«Щодо інших ми наполягаємо, що поки на них роботи проводити не можна, доки ми не проведемо санацію цих ліній з точки зору потенційних загроз додаткових вибухів і диверсійних атак», - заявив міністр.

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Він зазначив, що відомство має інформацію про те, що такі атаки можливі і плануються.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.

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В СБУ заявили, що спільно з МВС перевірять, чи не закладені вибухові пристрої під інші опори ЛЕП у Херсонській області.