Венесуела лякає світ нафтою по $25 за барель

Якщо ОПЕК не вживе заходів щодо стабілізації ринку, то вартість бареля нафти, ймовірно, знизиться до відміток в районі 25 доларів, повідомляє РБК з посиланням на заяву міністра нафти Венесуели Еулохіо дель Піно.

"Виступаючи в кулуарах форуму країн-експортерів газу в Тегерані, він почав вимагати від картелю встановити "рівноважну ціну", яка б покривала витрати на нові інвестиції у виробничі потужності", - йдеться в повідомленні.

За словами дель Піно, Саудівська Аравія та Катар розглядають венесуельську пропозицію за рівноважною ціною на рівні 88 доларів за барель. Він додав, що 3 грудня, напередодні саміту ОПЕК у Відні відбудеться неформальна зустріч представників учасників картелю.

"Нараду міністрів нафти країн, що входять до ОПЕК, буде присвячено обговоренню політики картелю в умовах затоварення ринку, що призвело до падіння цін на 45% протягом останніх 12 місяців. На ОПЕК припадає 40% світового видобутку, і в боротьбі за частку ринку картель протягом 17 місяців перевищує погоджену ним же стелю видобутку в 30 мільйонів барелів на день", - підкреслюється в статті.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив минулого тижня, виступаючи по державному телебаченню, що він має намір у понеділок, 23 листопада, зустрітися в Тегерані з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ціни на нафту.

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Підкреслюється, що за оцінкою головного фінансового директора норвезької нафтової компанії Statoil Ганс Якоб Хегге, ціни на нафту протягом найближчих двох років будуть перебувати в районі 50 доларів/барель.

Аналітики Goldman Sachs попередили наприкінці жовтня, що дефіцит місця в сховищах нафтопродуктів може спричинити падіння попиту на нафту з боку нафтопереробників, що в свою чергу може викликати новий обвал цін. Вони, правда, не уточнили, до якого саме рівня.

У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що темпи збільшення попиту на нафту в 2016 році сповільняться більше, ніж очікувалося, оскільки низькі ціни вже не будуть його стимулювати.

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В уряді Росії, зазначає видання, під час складання макропрогнозу на 2016 рік розглядають в якості негативного сценарію вартість нафти в діапазоні 30-35 доларів за барель.