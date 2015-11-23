Венесуела лякає світ нафтою по $25 за барель
Ціни на нафту можуть впасти до 25 доларів за барель за умови збереження нинішньої політики ОПЕК, яка спрямована на втримання частки ринку.
Якщо ОПЕК не вживе заходів щодо стабілізації ринку, то вартість бареля нафти, ймовірно, знизиться до відміток в районі 25 доларів, повідомляє РБК з посиланням на заяву міністра нафти Венесуели Еулохіо дель Піно.
"Виступаючи в кулуарах форуму країн-експортерів газу в Тегерані, він почав вимагати від картелю встановити "рівноважну ціну", яка б покривала витрати на нові інвестиції у виробничі потужності", - йдеться в повідомленні.
За словами дель Піно, Саудівська Аравія та Катар розглядають венесуельську пропозицію за рівноважною ціною на рівні 88 доларів за барель. Він додав, що 3 грудня, напередодні саміту ОПЕК у Відні відбудеться неформальна зустріч представників учасників картелю.
"Нараду міністрів нафти країн, що входять до ОПЕК, буде присвячено обговоренню політики картелю в умовах затоварення ринку, що призвело до падіння цін на 45% протягом останніх 12 місяців. На ОПЕК припадає 40% світового видобутку, і в боротьбі за частку ринку картель протягом 17 місяців перевищує погоджену ним же стелю видобутку в 30 мільйонів барелів на день", - підкреслюється в статті.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив минулого тижня, виступаючи по державному телебаченню, що він має намір у понеділок, 23 листопада, зустрітися в Тегерані з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ціни на нафту.
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Підкреслюється, що за оцінкою головного фінансового директора норвезької нафтової компанії Statoil Ганс Якоб Хегге, ціни на нафту протягом найближчих двох років будуть перебувати в районі 50 доларів/барель.
Аналітики Goldman Sachs попередили наприкінці жовтня, що дефіцит місця в сховищах нафтопродуктів може спричинити падіння попиту на нафту з боку нафтопереробників, що в свою чергу може викликати новий обвал цін. Вони, правда, не уточнили, до якого саме рівня.
У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що темпи збільшення попиту на нафту в 2016 році сповільняться більше, ніж очікувалося, оскільки низькі ціни вже не будуть його стимулювати.
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В уряді Росії, зазначає видання, під час складання макропрогнозу на 2016 рік розглядають в якості негативного сценарію вартість нафти в діапазоні 30-35 доларів за барель.