Аваков пропонує РНБО розірвати контракт на поставки електроенергії до Криму

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пропонує прийняти на рівні Ради національної безпеки і оборони рішення про припинення дії контрактів на поставку електроенергії до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на позачерговому засіданні уряду.

"Скажу як член уряду, а не як глава МВС. На мій погляд, відповідаючи на запитання про ембарго щодо продуктів України, яким нам погрожувала Російська Федерація кілька днів тому, думаю, нам варто прийняти політичне рішення на рівні РНБО, на рівні уряду про те, щоб припинити дію контрактів на поставку електроенергії. І це не питання пошкоджених ліній, це питання нашої позиції", - заявив Аваков.

Нагадаємо, також Аваков заявив, що на даний момент ремонтні роботи можна проводити лише на одній пошкодженій ЛЕП у Херсонській області, де правоохоронці провели перевірки на наявність вибухівки.

За його даними, ремонтні роботи зараз можна проводити лише на одній лінії 220 кВ "Каховка – Титан".

«Щодо інших ми наполягаємо, що поки на них роботи проводити не можна, доки ми не проведемо санацію цих ліній з точки зору потенційних загроз додаткових вибухів і диверсійних атак», - заявив міністр.

Він зазначив, що відомство має інформацію про те, що такі атаки можливі і плануються.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.

В СБУ заявили, що спільно з МВС перевірять, чи не закладені вибухові пристрої під інші опори ЛЕП у Херсонській області.