У Міненерго РФ прогнозують дефіцит бензину в Криму за 10 діб
Запаси палива по основним видам нафтопродуктів становлять: бензин АІ-92 - на 10 діб; - бензин АІ-95 - на 13 діб; дизельне паливо - на 26 діб.
У Міністерстві енергетики РФ прогнозують, що в Криму за 10 діб може початися дефіцит бензину.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.
При цьому в міністерстві назвали ситуацію з паливозабезпеченням окупованого Криму "стабільною".
"Запас палива для ГТЭС (мобільні газотурбінні електричні станції) перевищує 29 діб, запаси палива для інших споживачів за основними видами нафтопродуктів становлять: бензин АІ-92 - 10 діб; - бензин АІ-95 - 13 діб; дизельне паливо - 26 діб", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Керченська поромна переправа працює в штатному режимі.
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"Міністерство енергетики Російської Федерації в оперативному режимі здійснює моніторинг ситуації з паливозабезпеченням", - заявили у відомстві.