У Міненерго РФ прогнозують дефіцит бензину в Криму за 10 діб

У Міністерстві енергетики РФ прогнозують, що в Криму за 10 діб може початися дефіцит бензину.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.

При цьому в міністерстві назвали ситуацію з паливозабезпеченням окупованого Криму "стабільною".

"Запас палива для ГТЭС (мобільні газотурбінні електричні станції) перевищує 29 діб, запаси палива для інших споживачів за основними видами нафтопродуктів становлять: бензин АІ-92 - 10 діб; - бензин АІ-95 - 13 діб; дизельне паливо - 26 діб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Керченська поромна переправа працює в штатному режимі.

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"Міністерство енергетики Російської Федерації в оперативному режимі здійснює моніторинг ситуації з паливозабезпеченням", - заявили у відомстві.