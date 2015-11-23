Демчишин: пошкодження ЛЕП в Херсонській області не загрожує енергосистемі України

Ситуація із пошкодженням ЛЕП в Херсонській області не загрожує енергосистемі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики Володимир Демчишин сьогодні на засіданні уряду.

«Протягом перших 15 хвилин після цих пошкоджень дійсно були певні загрози. Довелось розбалансувати систему, оскільки це було несподівано, і більше того, досить великий об’єм одночасно потужності було відключено від споживачів», - зазначив він.

«Але ніякої ні технологічної, ні іншої загрози на даний момент немає», - заявив Демчишин, додавши, що «всі роботи по ребалансуванню системи та заживленню тих районів, які були відключені, були проведені успішно та на даний момент є кілька невеликих населених пунктів в Херсонській області, які на даний момент все ще без електричного постачання, ми над цим займаємося».

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, через які здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявляли, що через пошкодження ліній і підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено припинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму, що стартувала 20 вересня, продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. В даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.