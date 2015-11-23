В уряді РФ розповіли, скільки жителям Криму доведеться сидіти при свічках

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав віце-прем'єр РФ Дмитро Козак.

«Вирішується питання про прискорення будівництва енергомосту (провести ЛЕП по дну через Керченську протоку - УНІАН). До середини грудня гострота проблеми енергопостачання Криму буде значно зменшена», - заявив Козак.

Він запевнив, що до 2016 року всі об'єкти життєзабезпечення будуть працювати в повному обсягу, хоча можливе віялове відключення житлового фонду.

За його словами, Крим забезпечений електроенергією на 30%.

«Ситуація в Криму складна, але не катастрофічна. Власна генерація забезпечує півострів електроенергією на 30%; всі соціально значущі об'єкти працюють в штатному режимі, функціонує аеропорт і транспортна інфраструктура», - сказав Козак.

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При цьому він вважає, що сформована ситуація «очікувана» і влада, нібито, встигла відповідним чином підготуватися.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, через які здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявляли, що через пошкодження ліній і підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено призупинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.

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Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму, що стартувала 20 вересня, продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. В даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.