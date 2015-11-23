Росія не може знеструмити Україну у відповідь на блокаду Криму – Демчишин

Енергосистеми України і Росії працюють таким чином, що Росія не має технічних можливостей знеструмити частину території України у відповідь на енергоблокаду Криму, повідомив на брифінгу в Києві міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Наші системи працюють таким чином, що вони не мають впливу одна на одну - УНІАН). У момент браку ресурсу, йде перетікання електроенергії. Якихось обмежень немає, і немає залежності (систем - УНІАН)», - відзначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, через які здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявляли, що через пошкодження ліній і підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено призупинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму, що стартувала 20 вересня, продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. В даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.