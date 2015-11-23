Україна до кінця року не купуватиме російський газ

Україна не планує купувати додаткові обсяги газу у Росії для проходження опалювального сезону, оскільки наявних запасів у 16,5 млрд кубометрів достатньо за умови нинішньої сприятливої погоди і зниження споживання палива в середньому на 17-19%. Про це на брифінгу в Києві заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«У нас нагромаджено ресурс – 16,5 млрд кубометрів. На кінець року буде навіть більш як 16 млрд кубометрів. Минулого року це (показник запасів газу - УНІАН) було близько 14 млрд кубометрів, - сказав Демчишин. – При цьому споживання скоротилося. По газу близько 17-19%, по електроенергії – 13-14%».

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Крім того, Демчишин відзначив, що вугілля на станціях також нагромаджено достатньо. «На станціях зараз 2,2 млн тонн, - сказав Демчишин. – Чекаємо також судно. Це 168 тис. тонн із ПАР. Найближчим часом прийде в порт "Южний».

Також міністр відзначив, що на об'єктах ТКЕ нагромаджено аварійний запас мазуту.