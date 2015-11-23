Від підриву ЛЕП страждають українці по обидві сторони - Демчишин

Про це повідомляє Mignews.

"Була розмова з лідерами кримськотатарського народу. Я так розумію, що і Джемільов і Чубаров розуміють, що від підриву ЛЕП страждають українські громадяни по обидві сторони", - підкреслив Демчишин.

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Також він зазначив, що в суботу, 21 листопада, співробітники правоохоронних органів намагалися запобігти нещасним випадкам через напругу в проводах.

Як повідомляв УНІАН, раніше Арсен Аваков заявив, що МВС дозволяє ремонт тільки на одній пошкодженій ЛЕП.