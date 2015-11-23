Від підриву ЛЕП страждають українці по обидві сторони - Демчишин
16:52, 23 листопада 2015Енергетика
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Від наслідків підриву ліній електропередач, який стався в районі с. Чаплинка Херсонської області, страждають українські громадяни з обох сторін. Таку думку під час брифінгу в Кризовому медіа-центрі висловив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.
Міліція намагалася запобігти нещасним випадкам через підрив ЛЕП / facebook.com/kivailya
Про це повідомляє Mignews.
"Була розмова з лідерами кримськотатарського народу. Я так розумію, що і Джемільов і Чубаров розуміють, що від підриву ЛЕП страждають українські громадяни по обидві сторони", - підкреслив Демчишин.
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Також він зазначив, що в суботу, 21 листопада, співробітники правоохоронних органів намагалися запобігти нещасним випадкам через напругу в проводах.
Як повідомляв УНІАН, раніше Арсен Аваков заявив, що МВС дозволяє ремонт тільки на одній пошкодженій ЛЕП.
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