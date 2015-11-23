Яценюк згадав про скандальний контракт на постачання електроенергії до Криму: вимагає покарати винних

Про це він сказав на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передає «Українська правда».

"Нагадаю, що мною як прем'єром було призначено службове розслідування про підписання сумнозвісного контракту на поставки електроенергії в АРК. За його результатами було встановлено, що контракт містив норму про постачання електроенергії не в Автономну Республіку Крим, Україна, а в якийсь незрозумілий "Кримський федеральний округ", – заявив Яценюк.

За його словами, матеріали розслідування зараз передані в Генпрокуратуру.

"Я сподіваюся, що генпрокуратура завершить розслідування і притягне осіб, винних у підписанні, до відповідальності. Мною особисто були направлені матеріали в правоохоронні органи", - заявив прем'єр.

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Як відомо, контракт на імпорт російської електроенергії 28 грудня 2014 року підписав в. о. генерального директора ДП "Укрінтеренерго" Василь Андрієнко, який був призначений на цю посаду за кілька днів до підписання.

Яценюк тільки в кінці січня 2015 року звернув свою увагу на контракт, в якому вживається поняття "Кримський федеральний округ".

Міністр Володимир Демчишин раніше виправдовувався, що в кінцевому варіанті тексту контракту словосполучення "Кримський федеральний округ" відсутнє.

Також він запевнив, що договір є вигідним для української сторони і завдяки його підписанню в Україні припинилися віялові відключення.