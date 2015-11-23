Активісти допустять енергетиків до ремонту ЛЕП після обрізання проводів до Криму – "Укренерго"

Про це на прес-конференції заявив т.в.о. директора держкомпанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Обов'язковою умовою для того, щоб допустити нас до відновлення ліній, з боку цих представників є гарантована поставка електроенергії в Крим до вирішення низки політичних питань, які вони висувають у рамках своєї акції», - сказав Ковальчук.

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За його словами, для забезпечення можливості виконати ремонт опор ЛЕП активісти запропонували фізично виключити можливість постачань електроенергії в Крим.

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«Для того, щоб забезпечити цю гарантію, ми повинні розрізати проводи на всіх чотирьох лініях на анкерно-кутових опорах, найближчих до місця подій, після цього вони допускають нас до відновлення ліній електропередач», - сказав директор держкомпанії.

Також він зазначив, що ця вимога обговорюватиметься з представниками Міністерства енергетики та вугільної промисловості України й силових структур.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської і Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.

За інформацією «Укренерго», нині Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.