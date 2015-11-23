Скандал через три слова у контракті: Демчишин не розуміє, за що Яценюк вимагає покарання

18:01, 23 листопада 2015
Енергетика
3177

"Я неодноразово показував оригінал, в якому ніякого посилання на федеральний округ не було", - заявив міністр.

Фото УНИАН

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявляє про відсутність у контракті на поставку електроенергії в окупований Крим згадки про «кримський федеральний округ», тому не бачить необхідності пошуку винних в укладенні цього контракту.

Про це міністр заявив на брифінгу, коментуючи сьогоднішню заяву прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який сказав, що в контракті вказано «кримський федеральний округ».

«Я неодноразово показував оригінал, в якому жодного посилання на федеральний округ не було. Тому я не знаю звідки у нього (Яценюка – УНІАН) така інформація. Документи направлено в Генпрокуратуру, було проведено відповідне розслідування, тому мені видається, що повертатися до цього питання немає сенсу», - наголосив Демчишин.

Разом з тим, міністр повідомив, що держкомпанія «Укрінтеренерго» своєчасно розплачується з «Енергоринком» за придбану електроенергію для поставок у Крим, чого раніше не робив холдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

«Постачання електричної енергії здійснювалося і до 2015 року. Цим займався ДТЕК. Коли ДТЕК постачав електроенергію і не розраховувався з «Енергоринком» - це було «добре», нікого це не турбувало і всі були щасливі. А коли почало працювати держпідприємство «Укрінтеренерго», своєчасно розраховуватися з «Енергоринком» і заробляти гроші для держави, то це всім не подобається», - обурився Демчишин.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 23 листопада, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив сподівання, що Генеральна прокуратура України притягне до відповідальності винних у підписанні контракту на постачання електроенергії до «кримського федерального округу».

При цьому раніше голова Міненерговугілля також неодноразово спростовував згадки про «кримський федеральний округ».

Ніякого посилання на "Кримський федеральний округ" в договорі на постачання електроенергії до Криму немає. Постачання до...

Posted by Міністерство енергетики та вугільної промисловості України on 23 ноября 2015 г.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter