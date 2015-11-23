Скандал через три слова у контракті: Демчишин не розуміє, за що Яценюк вимагає покарання

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявляє про відсутність у контракті на поставку електроенергії в окупований Крим згадки про «кримський федеральний округ», тому не бачить необхідності пошуку винних в укладенні цього контракту.

Про це міністр заявив на брифінгу, коментуючи сьогоднішню заяву прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який сказав, що в контракті вказано «кримський федеральний округ».

«Я неодноразово показував оригінал, в якому жодного посилання на федеральний округ не було. Тому я не знаю звідки у нього (Яценюка – УНІАН) така інформація. Документи направлено в Генпрокуратуру, було проведено відповідне розслідування, тому мені видається, що повертатися до цього питання немає сенсу», - наголосив Демчишин.

Разом з тим, міністр повідомив, що держкомпанія «Укрінтеренерго» своєчасно розплачується з «Енергоринком» за придбану електроенергію для поставок у Крим, чого раніше не робив холдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

«Постачання електричної енергії здійснювалося і до 2015 року. Цим займався ДТЕК. Коли ДТЕК постачав електроенергію і не розраховувався з «Енергоринком» - це було «добре», нікого це не турбувало і всі були щасливі. А коли почало працювати держпідприємство «Укрінтеренерго», своєчасно розраховуватися з «Енергоринком» і заробляти гроші для держави, то це всім не подобається», - обурився Демчишин.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 23 листопада, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив сподівання, що Генеральна прокуратура України притягне до відповідальності винних у підписанні контракту на постачання електроенергії до «кримського федерального округу».

При цьому раніше голова Міненерговугілля також неодноразово спростовував згадки про «кримський федеральний округ».