Демчишин розповів, скільки Україна заробила на постачанні електроенергії до Криму

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Договір за період існування, за десять місяців, приніс прибуток. Наскільки я пам'ятаю, у маржі це приблизно 3%. Але враховуючи значний обсяг (експорту електроенергії – УНІАН) – це більш як 300 млн грн», - сказав міністр.

За його словами, оборот від операції з постачання електроенергії на півострів за січень-жовтень становив близько 8 млрд грн.

«Мені здається, договір однозначно комерційно вигідний. Хоча він і не є комерційним. Маржа лише 3%», - зазначив міністр.

Раніше Демчишин заявляв, що питання продовження контракту на поставки електроенергії в Крим є предметом обговорення й рішення уряду і Ради національної безпеки і оборони.

Читайте такожСкандал через три слова у контракті: Демчишин не розуміє, за що Яценюк вимагає покарання

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергозабезпечення території Криму, а також частин Херсонської і Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.

Учасники блокади окупованого Криму готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів в напрямку півострова.

За інформацією «Укренерго», в даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.