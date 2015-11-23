Енергетики просять штаб блокади Криму розблокувати доступ до ушкоджених ЛЕП

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, головне питання зустрічі – допуск ремонтних бригад на місця пошкоджень і початок робіт з відновлення пошкоджених опор ліній.

Як повідомив УНІАН т. в. о. начальника ГУ Нацполіції Херсонської області Артур Меріков, опори досі знаходяться в пошкодженому стані на місці події, учасники блокади перекрили доступ до них і не дають аварійникам можливості хоч би заземлити ЛЕП.

Раніше ініціатор блокади Ленур Іслямов заявляв, що активісти не збираються допускати аварійні бригади до пошкоджених опор ЛЕП, «поки не будуть випущені активісти і політв'язні».

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергозабезпечення території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.

23 листопада в «Укренерго» заявили, що відключення ліній електропередач у напрямку окупованого Криму, яке сталося через пошкодження, не призвело до проблем з енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. На даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.