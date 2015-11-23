"Газпром" хоче побудувати СПГ-завод на Чорному морі

Російський монополіст "Газпром" оголосив тендер на надання послуги з обґрунтування інвестицій у будівництво СПГ-заводу в районі узбережжя Чорного моря (Краснодарський край), повідомляється в матеріалах компанії.

Передбачувана потужність заводу – 500 тисяч тонн СПГ на рік. "Газпром" зараз володіє часткою в СПГ-заводі на Сахаліні потужністю близько 10 мільйонів тонн, пише Прайм.

Згідно з документацією, консультант зобов'язаний розглянути, зокрема, різні варіанти розміщення майданчика заводу з виробництва СПГ і відвантажувального терміналу, включаючи варіант створення плавучого заводу СПГ.

У тому числі, для кожного варіанта розміщення СПГ-заводу розглянути маршрути транспортування газу до заводу і способи доставки СПГ до кінцевих споживачів. Також провести оцінку можливості подальшого розширення потужності заводу до 1 мільйона тонн СПГ на рік.

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Кошторисна вартість будівництва повинна визначатися відповідно до вимог, які перераховані в документі. Заявки приймаються до 7 грудня, підсумки планується підвести 11 грудня.

Початкова вартість договору становить 135,8 мільйона рублів.