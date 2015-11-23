Демчишин хоче до 20 грудня домовиться з РФ про постачання газу в новому році

Україна планує узгодити можливості й умови поставок російського газу в I кварталі 2016 року, в разі необхідності, до 20 грудня поточного року, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Я думаю, що найближчим часом усе здійсниться. І до 20 грудня ми узгодимо всі умови», - сказав Демчишин.

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Раніше він зазначав, що Україні до кінця року немає необхідності закуповувати додаткові обсяги російського газу, оскільки запасів поки що досить для проходження опалювального сезону.