Демчишин хоче до 20 грудня домовиться з РФ про постачання газу в новому році
19:33, 23 листопада 2015Енергетика
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Раніше він зазначав, що Україні до кінця року немає необхідності закуповувати додаткові обсяги російського газу.
REUTERS
Україна планує узгодити можливості й умови поставок російського газу в I кварталі 2016 року, в разі необхідності, до 20 грудня поточного року, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
«Я думаю, що найближчим часом усе здійсниться. І до 20 грудня ми узгодимо всі умови», - сказав Демчишин.
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Раніше він зазначав, що Україні до кінця року немає необхідності закуповувати додаткові обсяги російського газу, оскільки запасів поки що досить для проходження опалювального сезону.
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