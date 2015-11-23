У "Газпромі" допустили припинення поставок газу в Україну через два дні

Про це повідомив глава нафтогазового гіганта Олексій Міллер, передає ТАСС.

«Закінчуються обсяги передплаченого газу. Я думаю, що зараз залишилося... може бути, дня на два», - сказав Міллер. За його словами, зараз Україна відбирає дуже маленький обсяг газу, однак навіть з урахуванням цього «передплаченого газу залишилося на кілька днів».

«Якщо не буде передоплати, постачання газу буде припинено», - підкреслив глава «Газпрому». Раніше глава Міненерго Росії Олександр Новак повідомив, що останній транш передоплати за газ надійшов від України 5 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна не планує закуповувати додаткові обсяги газу у Росії для проходження опалювального сезону, оскільки наявних запасів в 16,5 млрд кубометрів достатньо за умови нинішньої сприятливої погоди і зниження споживання палива в середньому на 17-19%.