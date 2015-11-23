РФ намагається прискорити запуск енергомосту до окупованого Криму

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на голову Міненерго РФ Олександра Новака.

«Звичайно, зараз Крим відчуває дефіцит потужностей приблизно на 60-70% через відсутність перетоків з української енергосистеми. Ми змушені сьогодні ввести графік тимчасових відключень, тобто житловий фонд, підприємства забезпечуються електроенергією за графіком. Це кілька годин на добу протягом декількох періодів. У різних регіонах по-різному, але графік складений таким чином, щоб рівномірно розподілити існуючі можливості енергозабезпечення», - сказав Новак.

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Він додав, що в даний час у Севастополі та Москві працюють оперативні штаби. «Зараз ми вживаємо заходів для того, щоб в першу чергу прискорити будівництво енергомосту, наблизити його введення в експлуатацію, що дасть можливість ще поставити, ввівши першу чергу, додатково близько 400 МВт потужностей», - сказав міністр.

Спочатку запуск планувався на березень 2016 року, потім був перенесений на грудень 2015 року, зараз же через аварію на ЛЕП йде активна робота з прискорення цього процесу. Новак не назвав точну дату введення першої черги енергомосту, додавши лише, що зараз цінний кожен день.

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«З введенням другої черги Крим повністю забезпечений електроенергією за рахунок власної генерації і перетоків з енергосистеми Росії», - сказав Новак. Раніше другу чергу енергомосту в Криму планувалося ввести в експлуатацію в грудні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

23 листопада в «Укренерго» заявили, що відключення ліній електропередач в напрямку окупованого Криму, яке сталося через ушкодження, що не призвело до проблем з енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до ушкоджених ліній електропередач. В даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.