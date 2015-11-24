Коболєв: Україна забезпечить себе газом незалежно від рішень Росії щодо припинення поставок

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Коболєв зазначив, що потреби у газі Україна може забезпечити з європейського напрямку.

"Сьогодні отримав багато питань від абсолютно різних людей на тему "що буде, якщо нам перекриють газ з боку РФ?". Відповідаю: ми можемо забезпечити потреби України в газі цієї зими з європейського напрямку. І наступної. І будь-якої іншої. Диверсифікація і ринок газу реально працюють", - наголосив керівник "Нафтогазу".

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Сьогодні, на свій превеликий подив, отримав багато питань від абсолютно різних людей на тему "що буде, якщо нам перекрию... Posted by Andriy Kobolyev on Monday, November 23, 2015

Як повідомляв УНІАН, Росія може припинити постачання газу в Україну через кілька днів, так як «Газпром» не отримав нову передоплату від «Нафтогазу».

Нагадаємо, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна не планує закуповувати додаткові обсяги газу у Росії для проходження опалювального сезону, оскільки наявних запасів в 16,5 млрд кубометрів достатньо за умови нинішньої сприятливої погоди і зниження споживання палива в середньому на 17-19%.