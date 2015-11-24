Заява Саудівської Аравії викликала зростання цін на нафту

Світові ціни на нафту у вівторок зберігають позитивну динаміку, до якої вони перейшли в понеділок після різкого зниження на тлі заяв Саудівської Аравії про готовність співпрацювати з країнами-членами ОПЕК для стабілізації світового нафтового ринку, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,04% - до 44,99 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,42% - до 41,92 долара за барель, пише Прайм.

У понеділок Саудівська Аравія заявила, що готова співпрацювати з нафтодобувачами і експортерами нафти, що входять в ОПЕК, так і поза картелем, для того, аби забезпечити стабільність цін на "чорне золото" і всього нафтового ринку. Після цієї заяви вартість нафти перейшла до зростання, хоча раніше падала на 2-3%.

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"Ймовірно, ринок буде коливатися на будь-яких новинах перед засіданням ОПЕК. Схоже, волатильність зберігатиметься", - заявив голова відділу інвестицій Ayers Alliance Securities Джонатан Барратт агентству Блумберг.