"Укртрансгаз" замінив 10 кілометрів газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"

Оператор вітчизняної газотранспортної системи компанія «Укртрансгаз» завершила будівництво нової ділянки магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» замість трубопроводу, який був виведений з експлуатації, повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що, згідно з проектною документацією, було виконано такі основні роботи: будівництво трубопроводу загальною довжиною 9,82 км і діаметром DN 1400, встановлення нового охоронного кранового вузла, монтаж перемички, а також облаштування переходу магістрального трубопроводу через автодорогу «Маркізівка-Вознесенське».

Як повідомила прес-служба, після завершення будівництва нової ділянки газопроводу існуючий трубопровід був виведений з експлуатації та повністю демонтований.

На новому газопроводі проведено роботи з очищення порожнини трубопроводу, випробування його на міцність й перевірки на герметичність. Готується документація для подання до Державної архітектурно-будівельної інспекції для введення новозбудованого ділянки в експлуатацію.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України й транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».