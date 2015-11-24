Нафта дорожчає через повідомлення про збитий російський Су-24

Світові ціни на нафту продовжують зростати на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході, слабкому доларі та після того, як Саудівська Аравія повідомила про готовність співпрацювати з іншими країнами для стабілізації ринку нафти, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Зазначається, що станом на 12:38 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,76% - до 45,13 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,75% - до 42,05 долара за барель.

Раніше у вівторок ЗМІ повідомили, що ВПС Туреччини на кордоні з Сирією збили невідомий військовий літак після порушення ним повітряного простору. Пізніше Міноборони РФ в свою чергу повідомили, що російський літак Су-24 зазнав аварії в Сирії. За попередніми даними російського відомства, пілотам вдалося катапультуватися, їхня доля уточнюється. Також з'ясовуються обставини падіння російського літака.

"Новини про збитий військовому літаку в Сирії свідчать, що на Близькому Сході, як і раніше, існує значний ризик", - заявив головний сировинний аналітик SEB Markets Б'ярні Шильдроп (Bjarne Schieldrop) агентству Рейтер.

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Крім того, ослаблення долара також робить позитивний тиск на ціни на нафту. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) станом на 12:36 опускався на 0,7% - до 99,68 пункту.

Ціни на нафту продовжують відігравати повідомлення Саудівської Аравії. Королівство повідомило про готовність вести роботу з країнами-членами ОПЕК та державами, що не входять до картелю, для підтримки стабільних цін на "чорне золото" та всього нафтового ринку. Після цієї заяви вартість нафти почала зростати, хоча раніше в понеділок падала на 2-3%.