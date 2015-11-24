Рада схвалила податкові зміни для нової моделі ринку газу

Верховна Рада у рамках створення нової моделі ринку природного газу ухвалила урядовий закон, який дозволяє Державній фіскальній службі нараховувати ренту на газ залежно від середньозваженої ціни імпорту, а також, на пропозицію депутатів, звільняє від сплати податку на додану вартість операції з поставок вугілля в Україні до 1 липня 2017 року.

За прийняття закону №3073 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу» проголосували 232 народних депутати за необхідних 226.

Голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна запропонувала підтримати законопроект за основу і в цілому. За її словами, депутати запропонували доповнити проект закону положенням про запровадження касового методу визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість для окремих груп підприємств до 1 липня 2017 року. До них входять підприємства сфери електро- і теплопостачання, а також ті, що поставляють вугілля. Також від сплати ПДВ на зазначений термін звільняються поставки вугілля на митній території України.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, цей законопроект приводить норми Податкового кодексу, що стосуються видобутку газу, у відповідність до положень прийнятого раніше закону «Про ринок природного газу». «Починаючи з 1 січня 2016 року у податкової не буде можливості розраховувати ренту для українських видобувачів, у зв'язку з цим ми запропонували зміни до законопроекту»,- заявив Демчишин. Зокрема, рентна плата для «Укргазвидобування» розраховуватиметься від ціни, яку визначено в договорі про купівлю газу в «Укргазвидобування» державною компанією «Нафтогаз». Для всіх решти учасників ринку газу рента розраховуватиметься залежно від середньозваженої ціни імпорту, яку щомісяця визначатиме Державна фіскальна служба. Таким чином, податкова отримає базу для нарахування ренти.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні 1 жовтня 2015 року набув чинності закон про ринок природного газу, згідно з яким найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» втрачає монополію на цьому ринку.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, в країні створюється повністю європейська немонополізована система ринку природного газу, де постачальник сам визначається, кому продавати і де, а покупець сам визначає, у кого купувати.