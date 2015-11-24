РФ продовжує лякати Україну припиненням поставок вугілля у відповідь на энергоблокаду Криму

Віце-прем'єр уряду РФ Аркадій Дворкович підтримує ініціативу міністра енергетики РФ Олександра Новака щодо заходів у відповідь Україні за энергоблокаду Криму.

Про це віце-прем'єр повідомив журналістам, пише ТАСС.

Дворкович нагадав, що ця пропозиція вже прозвучала від міністра енергетики РФ. "Я підтримую", - сказав віце-прем'єр у відповідь на питання про його підтримку цієї ініціативи.

У вівторок раніше Новак заявив, що Росія може прийняти рішення про припинення поставок вугілля до України як відповідь на энергоблокаду Криму. За його словами, потрібно прийняти рішення про припинення поставок вугілля російськими комерційними організаціями, які постачають вугілля українським електростанціям.

Тим не менш, у короткостроковому періоді подібні санкції не матимуть ефекту, оскільки в України є запаси вугілля і власний видобуток, додав Новак.

Нагадаємо, сьогодні вранці на адмінкордоні з Кримом «Укренерго» почало відновлювальні роботи на одній із пошкоджених електроопор ЛЕП.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.