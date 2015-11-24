Рада попередньо схвалила віртуальний реверс газу з Європи

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що дозволяє проводити взаємозалік природного газу, що транспортується до Європи і з Європи, без його фактичного переміщення.

За ухвалення проекту закону №3074 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу" в першому читанні проголосували 230 народних депутатів при необхідних 226.

Доповідачем виступив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, даний законопроект дозволяє проводити процедуру заміщення природного газу. Це фактично означає можливість взаємозаліку газу, який поставляється до Євросоюзу через Україну, і газу, який поставляється в зворотному напрямку, без його фізичного переміщення. Для цього український оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" і угорський оператор FGSZ підписали договір про поєднанні транскордонних газопроводів. Договір стосується всіх газопроводів, які перетинають українсько-угорський кордон.

Народний депутат, екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник заявив, що реверс газу з Європи є стратегічним питанням, і закликав депутатів повернутися до розгляду цього законопроекту після того, як було провалено перше сигнальне голосування.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з 2013 року обговорює з Угорщиною і Словаччиною можливості організації так званого віртуального реверсу газу, який передбачає відбір Україною обсягів газу, які йдуть від "Газпрому", і компенсацію цих обсягів європейськими операторами, в тому числі німецькою компанією RWE. На даний момент проведено вже кілька раундів таких переговорів, однак поки що цей варіант не передбачений у договірних відносинах між країнами.

В кінці травня 2015 року Україна та Угорщина підписали договір про газовому интерконнекторе, який ліквідує потребу в будівництві фізичних потужностей по постачаннях газу між країнами.

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Для початку роботи за новою угодою "Укртрансгазу" необхідні шиппер-коди, які надають інформацію про потоках газу, їх напрямах, обсягах, часу, замовників, одержувачів та інше.

"Газпром" не надає українській стороні шиппер-коди або інформацію про окремі партії газу, який він транспортує по території України. На газовимірювальних станціях на західному кордоні України весь обсяг газу передається компанії Gazprom Export – дочірньому підприємству "Газпрому". Після цього "Газпром" передає газ сусіднім з Україною операторам ГТС, розкриваючи їм шиппер-коди.