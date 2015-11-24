Єврокомісія: збереження транзиту газу через Україну - пріоритет для енергосоюзу
Віце-президент Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович вважає збереження транзиту російського газу через Україну одним із пріоритетів створюваного під його керівництвом енергосоюзу ЄС.
"Для нас маршрут транзиту через Україну дуже важливий, нам треба дивитися на нього, як на пріоритет не тільки для Єврокомісії, але й для всього енергосоюзу", - сказав він, виступаючи в Європарламенті, передає Прайм.
У ЄС створюється енергосоюз, одним із завдань якого можна вважати скорочення залежності Європи від російського газу. Пріоритети союзу - диверсифікація джерел і маршрутів отримання газу.
Також Шефчович заявив, що проект "Північний потік-2" не може розраховувати на фінансову підтримку Євросоюзу.
Він знову повторив, що "Північний потік-2" повинен відповідати законодавству ЄС і що він не відкриває для ЄС нових джерел отримання газу.
"ЄС підтримає лише ті інфраструктурні проекти, які відповідають ключовим принципам енергосоюзу. Диверсифікації джерел, постачальників, маршрутів отримання енергії є ключовим. Тому ("Північний потік-2" - ред.) не стане проектом спільного інтересу ЄС і не отримає фінансування ЄС", - сказав Шефчович.
Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубів газу в рік від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини. "Газпрому" буде належати 50%, BASF і E. ON, Engie, OMV, Shell - по 10% в проекті. Новий трубопровід планується побудувати поруч із "Північним потоком-1".
Чинний у ЄС "третій енергопакет" передбачає, що власниками розташованих в регіоні магістральних трубопроводів не можуть бути компанії, які займаються видобутком газу. Ці вимоги створювали перешкоди для будівництва, наприклад, "Південного потоку", від якого довелося відмовитися. РФ в 2014 році почала процедуру розгляду в СОТ у зв'язку з застосуванням ЄС "третього енергопакету".
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловлював надію, що ЄК не допустить реалізації цього проекту. За його словами, будівництво цього газопроводу повністю позбавить Київ можливості транспортувати газ до ЄС і призведе до щорічної втрати 2 мільярдів доларів доходів від транзиту.