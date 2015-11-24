Єврокомісія: збереження транзиту газу через Україну - пріоритет для енергосоюзу

"Для нас маршрут транзиту через Україну дуже важливий, нам треба дивитися на нього, як на пріоритет не тільки для Єврокомісії, але й для всього енергосоюзу", - сказав він, виступаючи в Європарламенті, передає Прайм.

У ЄС створюється енергосоюз, одним із завдань якого можна вважати скорочення залежності Європи від російського газу. Пріоритети союзу - диверсифікація джерел і маршрутів отримання газу.

Також Шефчович заявив, що проект "Північний потік-2" не може розраховувати на фінансову підтримку Євросоюзу.

Він знову повторив, що "Північний потік-2" повинен відповідати законодавству ЄС і що він не відкриває для ЄС нових джерел отримання газу.

"ЄС підтримає лише ті інфраструктурні проекти, які відповідають ключовим принципам енергосоюзу. Диверсифікації джерел, постачальників, маршрутів отримання енергії є ключовим. Тому ("Північний потік-2" - ред.) не стане проектом спільного інтересу ЄС і не отримає фінансування ЄС", - сказав Шефчович.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубів газу в рік від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини. "Газпрому" буде належати 50%, BASF і E. ON, Engie, OMV, Shell - по 10% в проекті. Новий трубопровід планується побудувати поруч із "Північним потоком-1".

Чинний у ЄС "третій енергопакет" передбачає, що власниками розташованих в регіоні магістральних трубопроводів не можуть бути компанії, які займаються видобутком газу. Ці вимоги створювали перешкоди для будівництва, наприклад, "Південного потоку", від якого довелося відмовитися. РФ в 2014 році почала процедуру розгляду в СОТ у зв'язку з застосуванням ЄС "третього енергопакету".

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловлював надію, що ЄК не допустить реалізації цього проекту. За його словами, будівництво цього газопроводу повністю позбавить Київ можливості транспортувати газ до ЄС і призведе до щорічної втрати 2 мільярдів доларів доходів від транзиту.