Туреччина закуповує нафту у терористів ІДІЛ - Путін
15:38, 24 листопада 2015Енергетика
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Президент Росії Володимир Путін звинуватив Туреччину в закупівлі нафти у бойовиків «Ісламського держави». Про це президент Росії заявив у ході зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru".
«Росія давно фіксувала поставки нафти до Туреччини з районів Сирії, які перебувають під контролем терористів», - заявив Володимир Путін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.
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ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.
Раніше Путін заявив, що Туреччина хоче поставити НАТО на службу ІДІЛ.
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