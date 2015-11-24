Туреччина закуповує нафту у терористів ІДІЛ - Путін

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Росія давно фіксувала поставки нафти до Туреччини з районів Сирії, які перебувають під контролем терористів», - заявив Володимир Путін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.

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ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.

Раніше Путін заявив, що Туреччина хоче поставити НАТО на службу ІДІЛ.